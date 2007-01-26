Яна Рудковская стала телеведущей

Продюсер Димы Билана Яна Рудковская решила попробовать себя в новом амплуа - телеведущей. На выставку гламурного фотографа Александра Широкова девушка приехала в сопровождении нескольких телеоператоров. Как оказалось, Яна открыла авторскую программу «О шоу-бизнесе вся правда», в которой она расскажет зрителям о тайнах личной жизни известных людей мира. Для первого выпуска Рудковская сумела выведать секреты Филиппа Киркорова, Константина Крюкова, Алексы, Олеси Судзиловской и даже членов футбольного клуба «Челси» и игроков НХЛ.