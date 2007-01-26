Кобзон и Вишневский матерились на дне рождения Бориса Краснова

Свое 46-летие известный художник-сценограф Борис Краснов отметил в собственном зале торжеств «Форум-холл» 24 января. Дабы не тратиться на организацию еще нескольких вечеринок, празднование дня рождения он совместил с презентацией книги «Тот самый Краснов…» и годовщиной открытия «Форум-Холла». Несмотря на то, что приглашал он на это тройное празднование многих звезд российской эстрады, среди которых были Алла Пугачева, Валерий Леонтьев, София Ротару, Александр Розенбаум, Николай Басков, Лайма Вайкуле, Александр Малинин и другие, посетить мероприятие удосужились немногие. Разве что Филипп Киркоров заглянул на несколько минут, чтобы лично поздравить именинника, однако надолго задерживаться на мероприятии не стал, сообщает InterMedia. Несмотря на то, что звезд в этот вечер собралось совсем мало, зал бы наполнен до отказа друзьями, приятелями и членами семьи Краснова. «Честно говоря, я половину из вас не знаю», - признался сам именинник в самом начале торжества. Открыл мероприятие Иосиф Кобзон, который не только спел для друга, но и рассказал нецензурную историю про то, как Краснов сдавал ему работу. Именинник напомнил заслуженному артисту, что в зале помимо прочего находятся также женщины и дети, поэтому материться не стоит. Иосиф Давыдович пожелание учел, однако другие этого не услышали. Владимир Вишневский, вышедший на сцену сразу после Кобзона, зачитал для Краснова написанные по случаю дня рождения матерные стихи. Правда, стихотворение это было написано еще год назад – на 45-летие сценографа. «В прошлом году Вишневский так напился, что просто не смог их прочесть», - разоткровенничался Краснов. Вишневский покраснел и, засмущавшись, стал читать так быстро, что имениннику пришлось его успокаивать. Свои стихи на мероприятии прочел также Михаил Танич. Помимо вышеперечисленных из звезд на мероприятии засветились Валерий Сюткин, Александр Домогаров и Владимир Рушайло Они, правда, на сцену выходить не стали, а ограничились только личными поздравлениями. После этих литературных чтений на сцену поднялись музыканты. Каждого из них ведущая объявляла как «звезду эстрады», однако их имена были неизвестны большинству присутствовавших: Анатолий Днепров, Сергей Скачков, группа «Форпост» и другие. Пели все под фонограмму «минус» так, что сцена стала в какой-то момент напоминать караоке-бар. Гости постепенно расходились, а в зале тем временем началось веселье. Специально выписанные из Израиля музыканты Sky High Band устроили танцы на столах, к которым впоследствии присоединился и сам виновник торжества: сметая бутылки с коньяком, они весело отплясывали прямо на белых скатертях.