Повторит ли Дима Колдун путь Билана?

Александр Григорьевич был очень доволен. Как президент он заверил всех собравшихся на финальном туре национального отборочного конкурса “Еврофест” в том, что Беларусь в этом году приложит все усилия и не пожалеет средств, чтобы достойно показать себя на грядущем 10—12 мая конкурсе “Евровидение-2007” в Хельсинки. Нашел он и несколько добрых слов для белорусского делегата Димы Колдуна, назвав его талантливым и достойным парнем. Слава богу, Александр Григорьевич был не Лукашенко, а Тиханович, солист ВИА “Верасы” и президент национального фестиваля “Еврофест”, а то бы Колдуна мог хватить удар, пишет «Московский Комсомолец». В Минске в понедельник выбрали делегата на “Евровидение”. За право выступить в Хельсинки под флагом страны-изгоя боролись в основном деятели российского шоу-бизнеса, которые в отличие от “Газпрома” не объявляли блокады, а наоборот, очень активно влились в местную культурно-развлекательную жизнь на взаимовыгодных условиях. Из “наших” было два из трех финалистов — Диана Гурцкая с лирической песней How Long и Дима Колдун с душещипательным боевиком Work Your Magic, сочиненным поэтом Кареном Кавалеряном и композитором... Филиппом Киркоровым. Была и белорусская поп-шоу-группа The Project c шутливым номером S.u.p.e.r.S.t.a.r., но ее шансы мало кто рассматривал всерьез. В этом году белорусы расстарались на славу. Красочный финал своего национального отбора устроили во дворце спорта, не пожалели денег, и в итоге понедельничное шоу само было под стать по оснащению и праздничной атмосфере настоящему “Евровидению”. Гостями пожаловали шведская поп-стар и ветеранша “Евровидения” Карола, победительница “Европесни” из Латвии Мария Наумова, что придало событию респектабельности и значимости. Жюри во главе с профессором Михаилом Финбергом посадили для “чистоты эксперимента” в закрытую комнату, чтобы они смотрели концерт не живьем, а в трансляции, как это будут делать миллионы евроизбирателей в мае, ибо впечатления от телевизионной картинки не совсем адекватны концертным. В общем, подготовились. Сильно переживала Диана Гурцкая, она ведь раньше всех придумала выступить за Белоруссию, подготовила номер в лучших традициях еврокитча — с ангелочками и гигантскими крыльями, которые выросли у нее за спиной в финале песни-плача. Европублика страсть как падка на такие фишки, но Колдун вышел и милее и роднее. Диана, конечно, расстроилась. Впрочем, у нее осталось еще два шанса. Она может подать заявку от России, где отборочный этап только начался, или еще гламурнее — выступить от Грузии, которая в этом году как раз дебютирует на “Евровидении”. Неизвестно, правда, что думают об этом в самой Грузии, но, как говаривал их отец народов тов. Сталин, “попытка не пытка”. Дима Колдун со своей стороны не скрывал радости и гордости за результат. “Я уверен в своих силах, благодарен за поддержку и неоценимые уроки мастерства и профессионализма, которые мне преподают мои наставники — продюсер Виктор Дробыш и Филипп Киркоров, — сказал артист, — и намерен не разочаровать не только их, но и всех, кто в меня верит и кто за меня голосовал”. На удобренной почве русского шоу-бизнеса взошла уже не одна звезда белорусского разлива. Колдуна, например, мы помним еще угловатым и смущенным юношей, когда в Минске он пришел записываться на телеконкурс “Народный артист”. Его тогда сильно полюбила член жюри Лайма Вайкуле, которая вечно пеняла другим коллегам за злобную придирчивость к юному сексапилу. Лайме тогда не удалось дотянуть любимчика до финала, но настойчивость и похвальное честолюбие не дали юноше сдаться после первой неудачи, и вторая попытка — уже на “Фабрике звезд-6” — вполне заслуженно оказалась победной. В Москве, когда стало известно о претензиях Колдуна на “Евровидение”, восприняли идею с прохладцей и заявили в неофициальном порядке, что не хотят вновь наступать на те же грабли, имея в виду неудачный опыт делегирования на “Евросонг” выпускниц “Фабрики звезд” Юлии Савичевой и Натальи Подольской, тоже белорусской гражданки. Однако в данном случае все может выйти совсем наоборот, и нынешний победитель “Фабрики звезд” только подтвердит на “Евровидении” неслучайность своего успеха. Тогда окажется, что мы добровольно отдали конкурентам лакомый кусочек. Думать так есть масса оснований. И главное из них — участие в судьбе Колдуна мощнейшей и профессиональной команды, во многом обеспечившей успех в прошлом году Димы Билана на “Евровидении”. Это и поэт Карен Кавалерян, автор хита Never Let You Go. И сам Филипп Киркоров со всей его греческой камарильей (продюсеров, пиар-менеджеров, медиамагнатов), которая не только “поднимала” Билана, но и сделала успех Сакису Рувасу в Стамбуле и победу Елене Папаризу в Киеве на “Евровидении-2005”. Господа знают толк в колбасных обрезках. В Греции, куда Колдуна Филипп вывез на смотрины и на запись песни, весь поп-бомонд разахался, разохался и долго облизывался. Сказали: берем не глядя. Сама Белоруссия в этом году намерена серьезно отыграться за провалы прошлых лет и уже объявила, что не пожалеет бюджета на то, чтобы “все было красиво”. А бюджет — это очень важно. Они к тому же одними из первых выбрали своего кандидата, и теперь Колдун триумфально поедет гостем на многочисленные национальные отборочные туры по всей Европе, обеспечив себе прекрасную и важную “предвыборную агитацию”. Песня заявлена уже в ротации многих европейских радиостанций. Артиста ждут в Швеции, Румынии, Греции, Испании, Болгарии, на Кипре и т.д., где у Киркорова уже давно наработаны все связи, и потому шумный резонанс гарантирован. Главное, есть с чем ездить. Work Your Magic (“Создай свою магию”) вобрала в себя весь опыт и переживания Филиппа Киркорова на почве “Евровидения”, преданным фанатом которого он является долгие годы. Он вообще сочинил эту песню, чтобы самому попытать еще раз счастья на конкурсе, выступив за родную ему Болгарию, которая уже три года колотится в просьбах к артисту представить ее на международной арене. Но потом возник Колдун, в потенциал которого, по признанию самого Филиппа, он “своим чутьем поверил так же сразу, как и в Билана в прошлом году”. О сенсационности своего авторства Филипп, которому в этом году стукнет 40 лет, говорит следующее: — Музыку я писал давно — так, для себя. Но не считал нужным это афишировать, полагая, что время не пришло. А вот теперь, под юбилей, решил раскрыть еще один свой талант. Час пробил… Одним большим минусом во всей истории остается сама Белоруссия. Каким бы раскрасавцем и обожаемым пупсом Колдун ни стал в Хельсинки, просвещенная Европа, конечно, не позволит себе устроить вторую Олимпиаду 1936 года в Берлине и ни в какой Минск со своим “Евровидением” не поедет. Если вдруг оттуда, конечно, невзначай не испарится г-н Лукашенко. А значит, в Хельсинки победит кто-то другой. Впрочем, и со вторым местом можно стать героем, как показывает практика. Тем интереснее: кого отправим мы? Это станет ясно не раньше конца февраля.