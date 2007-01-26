Король поп-музыки уходит в виртуал

Эксперимент или пиар-акция – неизвестно, однако, по утверждению Уилла Ай Эма, продюсера Майкла Джексона, новый альбом Короля выйдет в продажу исключительно в Интернете. По утверждению 31-летнего рэпера музыка и заслуги Майкла позволят ему добиться выдающихся продаж даже без выпуска обычных дисков. «Майкл просто великолепен. Последнее время мы постоянно находимся в нашей ирландской студии, и я могу утверждать, что его голос всё так же силён, как в лучшие годы. Кроме того, Майкл – величайший музыкант современности, а потому он вполне может позволить себе выпустить альбом в таком оригинальном виде и не бояться за объём продаж. Я уверен, что это будет настоящий хит» - утверждает Уилл.