Бритни Спирс навестила маму

В свете последних событий, Бритни нуждается в материнском тепле и совете. Бритни Спирс (Britney Spears), которая никак не решится продолжить запись своего нового альбома, решила черпать вдохновение у порога родительского дома. А именно, певица отправилась с двумя ее сыновьями к маме, которая проживает в штате Луизиана (Louisiana). Похоже после последних заявлений ее бывшего мужа Кевина Федерлайна (Kevin Federline), Бритни остро нуждается в совете самого близкого ей человека, мамы. Напомним, что Кевин сообщил о своем намерении упечь Бритни в больницу, аргументируя это тем, что она в любой момент может совершить с собой нечто непоправимое. Одним словом, бывший супруг Спирс опасается за нынешнее состояние ее рассудка. Он уже успел подключить к этому вопросу мать исполнительницы - Линн (Lynne). Как объяснил адвокат Федерлайна Марк Каплан (Mark Kaplan), Кевин намерен сделать все возможное, чтобы защитить своих детей. У Бритни и Кевина двое сыновей - 16-месячный Шон Престон (Sean Preston) и 4-месячный Джейдан Джеймс (Jayden James). Сейчас мальчики живут вместе со Спирс в ее новом доме в Беверли Хиллз.