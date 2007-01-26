Выход альбома Линды перенесен

Universal Music выпускает третий радио сингл с нового альбома «АлеАда» певицы Линда - «Любовь В Конверте». История появления этого трека довольна необычна, ведь запись альбома «АлеАда» была почти завершена и оставался только мастеринг, когда Линда и ее продюсер Стефанос Корколис показали Universal Music демо-версию песни «Любовь В Конверте». Как выяснилось, идея песни пришла певице в голову уже давно, но только когда работа над новым альбомом подходила к концу, она смогла к ней вернуться. По единодушному мнению продюсера, музыкантов и звукозаписывающей компании демо было настолько чувственным и проникновенным, что не включить его в альбом было невозможно. «Мы перенесли релиз альбома на 2 недели, чтобы быть полностью уверенными, что Линда и Стефанос успеют закончить мастеринг этой песни, которая не случайно открывает альбом «АлеАда» - комментирует эту ситуацию Дмитрий Коннов, Генеральный Директор Universal Music Russia. Как и два предыдущих клипа Линды, «Любовь В Конверте» снимался в Греции, а режиссером клипа стал сам Стефанос Корколис. Выход клипа на телевидении планируется в середине февраля.