У Малахова новая любовница (ФОТО)

Ведущий программы «Пусть говорят» всегда новогодние праздники проводит у себя на родине в городке Апатиты. Не стал исключением и этот Новый год. Андрей приехал домой на два дня. Но не один, а со своей невестой Маргаритой, сообщает «Экспресс-газета». Мама Андрея - глубоко верующий человек, и сынок, чтобы не оскорблять ее чувства, решил до свадьбы представить любимую матушке для родительского благословения. Девушка понравилась Людмиле Николаевне, но благословения она пока не получила, потому что в те дни как раз шел Рождественский пост. У истинных христиан не принято думать о мирском, а полагается коротать часы с молитвенником в руках.