Rolling Stones вновь заработали больше всех

Группа The Rolling Stones второй год подряд возглавила список музыкантов, получивших наибольший годовой доход, пишет газета Daily Mail. "Роллинги" заработали за год 150,6 миллионов долларов США, 138,5 из них - в рамках концертного тура, посвященного альбому 2005 года под названием A Bigger Bang. Тот факт, что гитарист The Rolling Stones Кейт Ричардс в апреле 2006 года получил травму головы, в результате чего группа была вынуждена выдержать паузу, не сказался на позиции коллектива в списке богатейших музыкантов. Мадонна заняла четвертое место в списке, заработав 96,8 миллионов американских долларов, 85,9 из них - также в рамках серии концертных выступлений, объединенных в Confessions Tour. Барбара Стрейзанд в 2006 году получала в среднем по 4,5 миллиона долларов за выступление и заняла пятую строку, заработав в общей сложности 95,8 миллиона. Журнал Forbes, составитель списка, отмечает, что большую часть доходов исполнители получают не за проданные диски, а именно выступая с концертами. Целиком же список богатейших музыкантов выглядит так: 1. Rolling Stones - 150,6 миллиона 2. Tim McGraw/Faith Hill - 132 миллиона 3. Rascal Flatts - 110,5 миллиона 4. Madonna - 96,8 миллиона 5. Barbra Streisand - 95,8 миллиона 6. Kenny Chesney - 90,1 миллиона 7. Celine Dion - 85,2 миллиона 8. Bon Jovi - 77,5 миллиона 9. Nickelback - 74,1 миллиона 10. Dave Matthews Band - 60,4 миллиона