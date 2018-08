Гвинет Пэлтроу сожалеет о том, что она не Бритни Спирс

В среду, на фестивале Сандэнс гвинет Пэлтроу оказалась перед невероятно жестокой аудиторией - перед детьми. Во время кинофестиваля Сандэнс уделили внимание и детям. В детскую палатку, установленную специально на благо детей, забрела сама Гвинет Пэлтроу (Gwyneth Paltrow) с благородной целью - почитать детишкам их любимые сказки. Желая заинтриговать детей, Гвинет представили как "особую гостью". Один из детей выкрикнул: "Это Бритни Спирс?" На что Гвинет ответила: "Я сожалею, я не Бритни Спирс, но я обязательно научусь танцевать!" Это конечно не помешало актрисе в ближайшие секунды завоевать эту самую требовательную аудиторию, спев вместе с детьми популярную песенку One Fish Two Fish Red Fish Blue Fish, которая, по словам Гвинет, является любимой песней и ее дочери. В завершение, 34-летняя актриса, которая задействована в фильме своего брата Джека Пэлтроу The Good Night, поведала детям о том, как пригодится им их умение читать. Мартин Фримен будет играть прежнюю звезду поп-музыки, который теперь занимается радиорекламой. Сюжет фильма расскажет о "человеке ищущем совершенства в мире, где жизнь часто доказывает, что идеальный образ из наших грез как правило приносит множество проблем". Лента снимается в студиях Ealing в Лондоне. Известно, что Мартин Фриман предстанет на экране в образе некогда преуспевавшего поп-исполнителя, карьера которого в какой-то момент ушла под откос, заставив его зарабатывать на жизнь написанием рекламных песенок. Переживая так называемый "кризис среднего возраста", он представляет свою любимую женщину (Гвинет Пэлтроу)как бы в двух образах: одна из них - это "реальная возлюбленная", а другая - "идеал, живущий лишь в его фантазиях". Бюджет проекта составляет $15 миллионов. Романтическая комедия The Good Night, где Гвинет Пэлтроу (Gwyneth Paltrow) сыграет супругу Мартина Фримэна (Martin Freeman), предположительно выйдет в свет в 2007 году. Ожидает своей премьеры кинолента "Бег с ножницами" (Running With Scissors), одну из главных ролей в которой исполнила все та же Гвинет Пэлтроу.