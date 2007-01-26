Группа «Краски» получила приз зрительских симпатий на фестивале «Евродэнс»

Песня группы "Краски" "Мальчик с открытки" получила престижный приз зрительских симпатий на фестивале "Евроденс". На этом конкурсе коллектив, возглавляемый Оксаной Ковалевской, представлял Россию. По итогам зрительского голосования, которое продолжалось три месяца, за композицию было отдано более 150 тыс. голосов. Песня "Мальчик с открытки" была записана Оксаной Ковалевской совместно с израильским музыкантом и аранжировщиком DJ Yan, передает интернет-издание "Наши звезды". Успех этой композиции стал толчком к выпуску в Польше сборника лучших песен группы "Краски", исполненных на польском языке. Оксана Ковалевская готовит к изданию и сольный альбом, который носит рабочее название "Девушка Девушку". По словам певицы, это будет "танцевальная и не "грузящая" музыка для вечеринок". Альбом записывается на ее собственной студии звукозаписи в США. Кроме того, Ковалевская планирует заняться продюсированием начинающих исполнителей, а также сняться в кино. Солистка, автор музыки и текстов группы "Краски" Оксана Ковалевская родилась шестого мая 1983 года. С детства она пела в самодеятельности, окончила музыкальную школу, затем была победителем всевозможных районных и областных конкурсов, а также представляла Минскую область на ''Славянском Базаре'' в Витебске. После окончания 11 классов Оксана была приглашена в группу ''Лето'', а в январе 2001 года основала собственную группу ''Краски''. В Беларуси группа не выступала уже более трех лет.