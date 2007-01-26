Домогарова бросила беременная подруга

Александр Домогаров и Марина Александрова, если верить слухам, снова поссорились. Молодую актрису недавно видели в компании звезды "9 роты" Артура Смольянинова, а Домогаров был замечен в обществе симпатичной брюнетки. Гости очередного светского мероприятия обратили внимание, что артист был не в настроении. Даже прекрасная спутница не могла отвлечь его от мрачных мыслей. Домогаров нежно обнимал девушку, но особенно счастливым не выглядел, пишет "Комсомольская правда". Говорят, весь вечер он употреблял спиртные напитки, тогда как в обществе Марины старался себе такого не позволять. "Он с Александровой опять повздорил. Она опять в Питер к родителям уехала", - шептались сплетники. Напомним, Марина и Александр не так давно воссоединились после продолжительной ссоры. По некоторым сведениям, Марина сейчас находится в интересном положении. Актриса действительно немного поправилась и стала более спокойной и умиротворенной. Александр, давно мечтающий обзавестись еще одним ребенком, старался всячески поддержать подругу. Во время совместных выходов в свет актер не притрагивался к спиртному и вел себя очень корректно. Но, видимо, этого оказалось недостаточно, и влюбленные снова расстались.