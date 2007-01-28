«Звёзды» эстрады делают вид, что поют, а некоторые депутаты - что борются с засильем фонограммы на сцене

Масштабы обмана поражают. Кто только не пользовался "фанерным костылем", начиная с Софии Ротару, которая, как утверждают, первой в нашей стране (середина 1970-х) догадалась врубать собственную студийную запись во время концерта. У певицы тогда были не в порядке связки, а разочаровывать публику и собственного бухгалтера не хотелось. Кстати, даже на последнем "Славянском базаре" ряд опытных журналистов заподозрили Софию Михайловну в рецидиве прежних, скажем деликатно, привычек. Впрочем, звезда не снизошла до ответа, на пресс-конференции ее не было... Но хитрости Ротару - это еще цветочки, многие звездочки помельче не гнушаются выступлением под чужие фонограммы. Так, лет 15 назад большую волну критики вызвал Крис Кельми, чей главный хит "Ночное рандеву", по мнению ряда экспертов, озвучен совсем другим певцом - Вадимом Услановым. А сколько проходимцев давали концерты по провинции, врубая записи "Песняров" в их классическом составе, еще с голосом покойного Владимира Мулявина! Нынче же, говорят, самым "обдираемым" артистом стал Андрей Данилко, он же Верка Сердючка. И правда, чего стоит какому-нибудь ловкачу нарядиться под знаменитую местечковую тетечку и заявиться в забытый Богом городок, имея в кармане диск с записью куплетов Андрея? Кто-то скажет: так ему и надо. Однако воровать нехорошо, в том числе у пройдошистой Сердючки. И вот борьбой со злом озаботился такой солидный орган власти, как Московская городская Дума. Здесь уже во второй раз за последние полгода прошел "круглый стол" с деятелями шоу-бизнеса, посвященный обсуждению законопроекта "О порядке информирования потребителей при использовании фонограммы". Надо отдать должное устроителям: специалистов они позвали действительно серьезных: композитора и певца Александра Градского, главу одной из крупнейших отечественных концертных компаний Надежду Соловьеву, продюсеров Павла Слободкина, Олега Нестерова, музыковеда Артемия Троицкого... Начало заседания было вполне ожидаемым: основной автор законопроекта - депутат, певец и телеведущий попсовых музыкальных программ канала "Столица" Андрей Ковалев произнес верные слова типа "доколе" и "положим конец". Но когда стали выступать эксперты, буквально все они высказались... против закона. И их аргументы нельзя не признать весомыми. Закон не проводит четкой грани между теми честными артистами, которые поют вживую, но под записанное на диск оркестровое сопровождение (что технически неизбежно, например, на гастролях), и теми "мастерами пантомимы", что на сцене не издают ни одного живого звука. Да, в проекте документа есть статья, дающая пространные определения таким понятиям. как "голосовая фонограмма" (запись голоса исполнителя), "минусовая фонограмма" (запись произведения, не содержащая записи голоса солиста), "плюсовая фонограмма" (запись, содержащая таковой голос) и т.п. Есть также требование обязательно информировать зрителя об использовании любого вида фонограммы во время концерта... Но будет ли такое информирование эффективным? Даже если массовый слушатель увидит напечатанное на афише того же Градского предупреждение об использовании автором и исполнителем знаменитых баллад "минусовой фонограммы", разберется ли простой человек, о чем именно идет речь? И не решит ли он простодушно: "А-а, да этот Градский - такой же "фанерщик", как какие-нибудь "Стрелки"!" Напомню: "Стрелки" принципиально выступают только под "плюсовую фонограмму", то есть полную студийную запись произведения. И подводят под это даже некую философию: так, мол, обеспечивается наилучшее качество звучания. Насчет технического качества - допустим. Но только у Градского идет живое общение артиста с залом, а у "Стрелок" и им подобных - публичное прослушивание пластинки, декорированное под концерт. Согласитесь, это совсем разные жанры, которые и в ценовом отношении должны сильно разниться. В конце концов можно купить эту самую пластинку и крутить ее дома сколько пожелаешь. Ну а насчет технического качества - так ведь и Святослав Рихтер на концертах иногда случайно задевал фальшивые ноты. Но ни ему, ни его публике не приходила в голову дикая мысль, что живое исполнение можно заменить фонограммой... Сейчас в стране создалось нелепое положение, при котором истинно творческие люди, работающие вживую, неинтересны директорам залов: с ними столько возни, тогда как при помощи "фанерных" попсовиков можно без особого труда "рубить капусту"... Бороться с засильем "фанеры", безусловно, надо - тут все участники дискуссии единодушны. Но не изобретением документа, который, по сути, легализует ее, а доработкой и грамотным применением уже существующего закона о правах потребителя. Обманул зрителя (прежде всего это относится к организации, непосредственно продавшей билет, то есть концертной дирекции) - плати штраф. Причем серьезный, а не те жалкие 50 МРОТ, которые предусматривает нынешнее законодательство. Вот тут мы подходим к основной закавыке: как проверять честность артистов и их агентов? Увы, в стране действенного инструмента для этого нет. Есть лишь институт уполномоченных Российского авторского общества, которые ходят по концертам и следят, чтобы правильно оформлялись отчисления композиторам и поэтам. Но обычно это люди пенсионного возраста без особой музыкальной квалификации, получающие за свой труд гроши. Если возложить на них еще и обязанность отслеживать "фанеру"... Скорее всего, это сведется к тому, что администратор концертного зала даст такому агенту 500 рублей "сверху", и счастливый старик подпишет любое нужное заключение. Однако нам до такого жесткого верховенства закона очень далеко. Независимая высокопрофессиональная экспертиза стоит больших денег, которых из государственного бюджета никто пока выделять не собирается. Во всяком случае, депутат-певец-телеведущий Андрей Ковалев об этом ни слова в своем законопроекте не сказал. Может, и сознательно: документ, требующий крупных финансовых затрат, Гордума, скорее всего, провалит, а красивый текст, где ни слова о дополнительных расходах, вполне возможно, утвердит. Даром что он работать не будет, зато на какое-то время депутат станет героем дня, получит пиар-поддержку, а она и в думской карьере не лишняя, и на сцене, тем более в телеэфире пригодится. Ведь Андрей Аркадьевич имеет собственную, пока малоизвестную группу "Пилигрим", которая, однако, уже стала потихоньку взбираться по ступенькам рейтингов после участия в концертах-акциях "Мы за живой звук", организованных... правильно, вы угадали, депутатом Андреем Ковалевым. Ну так пока законодатели раскачиваются, давайте хотя бы активнее использовать механизмы нарождающегося у нас гражданского общества. Например, разъяснять людям в прессе, что давать себя обманывать и безропотно слушать "фанеру", выдаваемую за живое пение, так же нелепо, как позволять впаривать себе, допустим, искусственную белковую икру под видом натуральной черной... Ведь попустительство "фанере" уже привело к огромным потерям: избаловались артисты, потеряли квалификацию звукорежиссеры... Дошло до того, что качественный живой звук стал редкостью даже на такой солидной площадке, как Государственный Кремлевский дворец. Как говорится, дальше некуда. Сравните, насколько тщательно соблюдают свои законы на Западе. Там ведь тоже не обходится без любителей подурачить публику - люди всюду одинаковы. Но после того как на "фанере" попался знаменитый некогда немецкий дуэт "Milli Vanilli", у него отняли премию "Грэмми", заставили вернуть деньги за уже проданные диски. Скоро один из участников дуэта, Роб Пилатус, впал в депрессию и через несколько лет умер от наркомании. Однако такие любители вмиг исчезли. По крайней мере с главных мировых сцен. Мнения специалистов Николай Петров, пианист, народный артист СССР: - Категорически не согласен с Градским: обязательно надо указывать в афишах, кто работает вживую, а кто только открывает рот. Градский боится, что люди не разберутся, где "плюс", где "минус"? Тем более надо им это разъяснять. А когда все втемную - простор для ловкачей. И давайте без этой гладенькой формулировки - "используется фонограмма". Надо прямо написать: артист, который выйдет сегодня на сцену, петь не будет. Иосиф Пригожин, продюсер: - По-моему, закон нужен. Cейчас, когда ситуация на сценах бесконтрольная, это приводит к большой несправедливости. Я вам навскидку назову с десяток артистов, которые принципиально работают только вживую: Валерия, Кристина Орбакайте, Валерий Меладзе, Лариса Долина, Леонид Агутин, Анжелика Варум, Владимир Пресняков, Олег Газманов, Александр Розенбаум... Уж не говорю об Иосифе Кобзоне, который за свою жизнь тысячи часов "живьем" напел. Это те серьезные артисты, которые, если, не дай Бог, заболевают, идут даже на отмену концертов. А вот среди поколения 25-30-летних немало "фонограммщиков". И они получают гонорары, сравнимые с теми, которые имеют настоящие звезды. Вот этому надо как-то положить конец. Ирина Тулубьева, юрист: - По-человечески понять авторов закона можно: положение на наших сценах действительно безобразное. Но я не уверена, что документ будет работать. Публика, даже если ей что-то сообщат в афише, запутается в сложной терминологии. Мне, например, не известны случаи, чтобы Пол Маккартни или Элтон Джон на своих афишах писали: поем под частичную фонограмму. Хотя очевидно, что они ее тоже используют - в современных шоу доля "фонограммных" звуков доходит до 80 процентов. Но это именно вспомогательные эффекты, а сами артисты, конечно, поют только вживую. Я боюсь еще вот чего: при отсутствии действенного контроля закон станет средством для сведения счетов с конкурентами. Так уже было, когда под предлогом борьбы с "фанерой" наказали артисток группы "Мираж" Наталью Гулькину и Маргариту Суханкину. Дело было в Архангельске, они сами пели "живьем", а сопровождение шло в записи, к чему и придрались, на организаторов концерта наложили штраф... При этом по-прежнему масса обманщиков продолжает "фанерить", и никто из них за это не пострадал.