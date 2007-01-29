Ольгу Дроздову выписали из больницы

Супруга известного актера Дмитрия Певцова, не менее известная актриса Ольга Дроздова, на днях покинула больничную палату и отправилась домой Напомним, в одной из элитных клиник столицы она проходила курс лечения, который ей был назначен для предотвращения угрозы выкидыша. "Курс лечения прошел более чем благополучно, – рассказал один из сотрудников клиники. – Угрозы выкидыша нет". За день до официальной выписки муж актрисы Дмитрий Певцов произвел все необходимые расчеты с клиникой: он оплатил стоимость двухместной палаты люкс за семь дней пребывания там своей супруги, пишет "Комсомольская правда". По словам врачей, Ольга Дроздова очень переживала за своего ребенка. "Они вовсе не капризничали и вели себя очень добродушно, – рассказал сотрудник отделения гинекологии, где и проходила курс лечения Ольга Дроздова. – Ольга очень волновалась за будущего малыша, а ее муж всё время старался быть рядом".