Сенсационное признание Гоши Куценко

Сенсационно-скандальное заявление сделал в четверг вечером на юбилее популярной радиостанции известный актер Гоша Куценко Герой “Антикиллера” заявил, что он... гей. “Я гей!” — сказал со сцены Гоша, чем привел собравшуюся публику в настоящий шок. На заданный чуть позже уточняющий вопрос: “Правда ли, что вы сменили ориентацию и как давно?” — Гоша ответил нецензурно. На вечеринке Гоша отчего-то решил порадовать гостей стихами собственного производства, пишет "Московский Комсомолец". И всё бы ничего: подумаешь, стихи актер пишет — у нас нынче все кому не лень книги строчат, вирши плетут. Но, на свою беду, Гоша не про цветочки да лютики сочинил, а про людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Гоша с чувством прочитал поэму по мотивам старой шутки про организацию гей-парада в день ВДВ в парке им. Горького. В выражениях не стеснялся. Все послушали и вернулись к стаканам. Все — да не все. На сцену следом за Гошей вышел почтенный гражданин, который и решил защитить геев от нападок актера. Мол, негоже такие стихи достопочтенной публике читать приличному человеку. Куценко, полностью осознав вину, решил вернуться к микрофону. “Я никого не хотел обидеть! Простите меня, если что, — потупил взор экранный “бандит”. — У меня друг гей! Очень хороший человек...” Народ вновь отставил стаканы и принялся слушать Гошу. Очень, надо сказать, внимательно. Пауза чуть подзатянулась, и тут герой вечера закончил монолог: “И вообще... я тоже гей!” В зале повисла тишина — гости переваривали услышанное. Лысый Гоша, никем не останавливаемый, спустился в зал и удрученно побрел к выходу. — Гоша, вы это серьезно? И как давно “сменились”? Или просто друга поддержать решили? Гоша посмотрел внимательно, хмуро и, бросив короткое матерное слово “б...” (не в адрес журналистки “МК”, а в адрес ситуации), вышел, хлопнув дверью. Пошутил Гоша или сделал сенсационное признание — знает теперь только он.