Солист «БИ-2» отказывается платить алименты

Гражданин Израиля Игорь Бортник (таково настоящее имя Левы из группы "БИ-2") и жительница подмосковного Долгопрудного Ирина Макеева поженились в 2003 году Однако уже через год супруги разъехались. В августе 2006 года музыкант подал заявление о разводе в один из участков мировых судей в Долгопрудном. В сентябре супругов развели в отсутствие Ирины (она не явилась на заседание, но против не была). А спустя месяц женщина подала встречный иск. Она просила считать развод недействительным из-за того, что не были учтены алименты на ребенка, четырехлетнего Федора, пишет "Комсомольская правда". – Суд решение о разводе отменил, – рассказал адвокат Ирины Филипп Шишов. – И с тех пор длится новый процесс. Господин Бортник не хочет подписывать мировое соглашение об определении ребенка. И алименты платить не хочет. На очередном судебном заседании, состоявшемся в пятницу, адвокат Ирины ходатайствовал о том, чтобы, пока тянется процесс, Лева выплачивал жене и сыну некоторую сумму. – Летом Лева сказал мне: "Буду давать 200 долларов – и всё!" – вздыхает Ирина. – Ну разве это нормальный отец? Я сделаю всё, чтобы лишить его родительских прав.