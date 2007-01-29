У Лаймы Вайкуле новый фаворит

Почти всё свое свободное время певица Лайма Вайкуле на гастролях в Калининграде проводила в компании загадочного молодого человека Их номера в пятизвездочном отеле "Триумф Палас" даже располагались недалеко друг от друга, а во время обеда в ресторане гостиницы они сидели за одним столиком. Особенно почему-то налегали на черную и красную икру, которую съели на 13 тысяч рублей. На встречу с журналистами Лайма и ее спутник тоже пришли вместе и расположились рядышком на диване. Звезда совсем не скрывала своего теплого отношения, постоянно шутила и дружески обнимала, пишет "Комсомольская правда – Калининград". – Это певец из Латвии Джей Стивер, – наконец раскрыла тайну Вайкуле. – Он лауреат множества музыкальных конкурсов, в том числе фестиваля "Новая волна" 2002 года. Джей много лет учился в Америке у легендарного музыканта Стиви Вандера. Там же мы и познакомились.