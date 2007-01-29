Насыров писал песню о собственной гибели

На день поминовения Мурата Насырова в его доме собрались родные и друзья, и каждый вспоминал что-то особенное, связанное с недавно погибшим певцом Напомним, в ночь на 20 января Мурат Насыров выбросился из окна своего дома на ул. Вучетича в Москве. Смерть известного певца и композитора стала для многих шокирующей и неожиданной. Похоронили Насырова в Алма-Ате. "Всю неделю до его смерти у меня было какое-то странное предчувствие. Было неспокойно, на душе муторно... Я отгонял от себя эти мысли. Но когда нам сказали, как он погиб, сразу вспомнил стихотворение, которое мы сочиняли с ним вместе в его последний приезд. Он так загорелся, когда сложились эти строки, сказал: вернусь домой – буду песню делать!" – вспоминает брат Насырова, Ришат. Как пишет "Твой день", позже брат певца обнародовал шокирующие слова из той самой, не дописанной Насыровым песни: "Сердце стучит, пульсирует кровь, Работая с мыслями в такт, А ты не решаешься сделать один, Лишь один решающий шаг..."