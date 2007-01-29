Top-10 самых плохо одетых российских звезд

Певица Катя Лель, бывает, чересчур следует модным тенденциям, отчего в ее гардеробе оказываются вещи, не всегда подходящие ее стилю. Весь 2006 год у Лель прошел в сером цвете, иногда в невыгодных сочетаниях. А еще постоянная розовая помада и блески для губ, также независимо от общего колора! Маша Малиновская Бывшая телеведущая Маша Малиновская, став депутатом, забыла сменить имидж. Так мы и наблюдаем ее в нарядах, подходящих больше для спальни, нежели для публичных выступлений и агитаций. Елена Дробышева При всем уважении к актрисе Елене Дробышевой не можем не отметить ее пагубную любовь к нарядам от славного дизайнера Елены Макашовой. Макашова отличный дизайнер, и вещи у нее характерные, но к стилю Дробышевой не подходящие. Немного классических вещей ее гардеробу точно бы не повредило. Сати Казанова Рискнем напомнить Сати Казановой, что стиль Baby-doll тоже бывает вульгарным. В случае с певицей - не только вульгарным, но и смешным. Носить супер-мини-шорты вкупе с белыми колготками позволительно лишь анорексичным моделям, Казанова же ни ростом, ни худобой особо не блещет. Ксения Собчак Супер-девушка Ксения Собчак планомерно приходит к выводу, что скромность украшает. С каждым сезоном мы все реже и реже видим Собчак в агрессивно-сексуальных нарядах. Оно и к лучшему. Татьяна Веденеева Телеведущая Татьяна Веденеева иногда тоже облачается в спорные наряды. Вроде бы простое сочетание черного с белым всегда должно выглядеть безупречным, особенно если не забывать о правилах совмещения разных фактур. Ирина Кудрина Известная светская дама, супруга вице-премьера России Алексея Кудрина, обладает красивой фигурой и интеллектом. Возможно, из-за последнего качества Ирину Кудрину чаще всего можно увидеть в нарядах учительницы иногда городской, а иногда и сельской школы. Хочется посоветовать Кудриной не скромничать. Лена Ленина Писательнице, экс-манекенщице Лене Лениной следует посмотреть новые глянцевые журналы и перестать использовать для вдохновения работы Тьерри Мюглера и эпоху 80-х. Анастасия Волочкова FashionTime с пониманием относится к тому, что многие творческие люди зачастую переносят сцену в жизнь и в гардероб. Например, Волочкову за ее любовь к цветам, цветочным орнаментам, сложной декоративной отделке прозвали в светском мире ходячей икебаной. Есть повод задуматься! Эвелина Хромченко Главный редактор русского издания L`Officiel зачастую грешит тем, что надевает, по всей видимости, большинство ювелирных украшений, которые у нее есть, – подвески, серьги, кольца, с камнями и без, различных цветов и металлов оказываются в одном look. Редко Хромченко экспериментирует с цветами, предпочитая всегда облачаться в черное, и только на самые пафосные события выбирает золотые туники.