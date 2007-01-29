ШОК! Александра Пескова хотели убить

В благородных попытках спасти своего четвероногого любимца, пса Лютика, Король пародий Александр Песков упал с лестницы. Когда Александр бежал, чтобы ответить на важный телефонный звонок, на его пути возник любимец артиста – пес Лютик. Король пародий, чтобы не раздавить питомца постарался перешагнуть собаку, но пошатнулся и упал с лестницы. - Когда все происходило, я думал только о том, чтобы не навредить Лютику. – Делится с нами Александр. - А полностью осознал, что случилось, только тогда, когда уже лежал на полу. Артист самостоятельно вызвал скорую помощь, врач поставил диагноз: перелом десятого ребра. И прописал пострадавшему строгий постельный режим. Поэтому Александру Пескову пришлось отменить выступление, запланированное на 19 января. Но он пообещал, что сольный концерт, намеченное на 16 февраля, состоится обязательно.