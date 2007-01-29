Наоми Кэмпбелл опровергла обвинения в колдовстве

Британская модель Наоми Кэмпбелл (Naomi Campbell) публично опровергла обвинения в колдовстве, выдвинутые в её адрес журналистами. Недавно в прессе появились сообщения о том, что Наоми интересуется бразильским культом кандомбле, которого придерживаются чернокожие потомки выходцев из Африки, проживающие в штате Байя, и некоторые ритуалы которого стойко ассоциируются у широких масс с колдовством. Дотошные журналисты предположили, что Наоми решила прибегнуть к помощи колдовства, чтобы обуздать свой темперамент, уже доставивший ей немало неприятностей. «Я протестантка и принадлежу к англиканской церкви – так меня крестили, – говорит модель в интервью газете New York Daily News. – Я была на праздновании дня рождения Тука Франчини (Tuca Franchini), а он – жрец кандомбле. Я не делю людей по тому, какую религию они исповедуют. Он этим занимается, но это не значит, что я должна быть в это вовлечена».