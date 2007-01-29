В Берлине пройдёт выставка, посвящённая Кристиану Диору

13 февраля в берлинской Художественной библиотеке на Потсдамской площади открывается выставка «Кристиан Диор и Германия, 1947-1957» («Christian Dior und Deutschland 1947-1957»), посвящённая, как и следует из названия, одному из величайших дизайнеров XX века. На выставке, приуроченной к 50-летию со дня смерти Диора, будет представлено 180 экспонатов: 20 оригинальных моделей haute couture, созданных в период с 1947 по 1957 гг., а также фотографии, рисунки и видеоотрывки. Площадь экспозиции составит 300 кв. м. Выставка продлится до 28 мая.