Ла Скала хочет бюст украинской певицы

После того, как Ренато Гараварья, заведующий музеем театра Ла Скала, сходил во Львовский оперный театр весной прошлого года, ему захотелось, чтобы его музей тоже украшал бюст украинской певицы Соломии Крушельницкой. Изготовлением такого бюста и занялся Ярослав Скакун, львовский художник. Таким образом, в киевской литейной бюст из бронзы высотой 54 см был смонтирован на 120-сантиметровом колонном пьедестале. Тем временем Ренато Нараварья выбирает место для установки, и похоже, колонна займет нишу в большом зале перед парадными ступеньками.