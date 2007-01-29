У Анджелины Джоли умерла мать

В субботу 27 января в медицинском центре Cedars-Sinai в Лос Анджелесе, в возрасте 56 лет умерла Маршелина Бертран, мать Анджелины Джоли. Причина смерти стал рак рак яичников, с которым Бертран боролась более семи лет. Анджелина Джоли, ее старший брат Джеймс Хэвен и ее гражданский муж Брэд Питт прибыли в госпиталь были рядом с Маршелиной в момент смерти. "Джоли буквально потрясена тем, что ее мама все это время боролась с болезнью ради того, чтобы успеть увидеть маленькую внучку", сказал один из приближенных к Джоли источников. Маршелина Бертран, последнее время находилась под круглосуточным наблюдением в онкологической клинике Беверли-Хиллз в Лос-Анджелесе. После того как врачи объявили ей, что болезнь перешла в последнюю стадию и шансов на выздоровление практически не было, ее единственным желанием было увидеть перед смертью свою внучку. Бертран видела Шайло, когда Джоли и Питт вернулись из Намибии, где в мае 2006 года у них родилась дочка. Маршелина Бертран родилась в 1950 году в Чикаго. Однако родом она была из французской провинции Квебек в Канаде. В 1971 году она, будучи молодой актрисой и моделью, вышла замуж за актера Джона Войта. У пары родились двое детей - Анджелина и ее брат-режиссер Джеймс Хэвен. Спустя 5 лет после свадьбы Маршелина и Войт разошлись, а в 1978 году официально развелись. Анджелина Джоли не раз говорила, что именно матери обязана тем, что стала актрисой. Со своим знаменитым отцом Джоли уже не общается несколько лет и всегда скептически отзывалась о его вкладе в ее карьеру.