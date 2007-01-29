Ирина Билык: Я могла бы не только детей усыновить. Знаете, сколько мужчин несчастных?

Заслуженная певицы Украины Ирина Билык готова заботиться не только о беспризорных детях, но и о несчастных мужчинах. Об этом она заявила на пресс-конференции в поселке Петровском Киево-Святошинского района, сообщает корреспондент «Ирта-FAX». «Я человек, который думает о жизни очень много. И мне кажется, что я могла бы не только детей усыновить. Вы знаете, столько мужчин несчастных…. Но так получается, что я часто в разъездах, хотя я очень хочу еще своего ребенка, и может быть не одного. Но пока у меня нет даже мысли – кто может мне помогать. Я женщина, которая сама работает. Ни один мужчина в мире никогда не был моим спонсором. И мне приходится самой много работать, а мой ребенок очень часто сидит с няней, и я вам скажу, что в «Отчем доме» такие же няни, как и моя няня. Самое главное не то, где находится ребенок, а с кем он в данный момент», - считает Ирина Билык. По ее словам, во многих случаях в Украине дети все-таки находятся в хороших местах. «Когда меня пригласили в Тернополе сами детдомовские дети к себе в гости, то, несмотря на то, что мы уезжали в 10 утра, я посмотрела на них и сказала: «Я приду». И тут началась шумиха, потому что ни дети, ни их воспитатели не ожидали подобного. А у меня было к детям одно условие: я буду с вами завтракать, я хочу посмотреть, чем вас кормят. И я сделал вывод – детям не так уж плохо в детских домах», - отметила певица.