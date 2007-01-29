Организаторы московского гей-парада дошли до Страсбурга

Организаторы первого гей-парада в Москве 29 января 2007 года направили официальную жалобу против России в Европейский суд по правам человека с требованием денежной компенсации в размере 20 тысяч евро, сообщает Интерфакс. По информации агентства, в двадцатистраничной жалобе на английском языке излагается позиция организаторов гей-парада, утверждающих, что Россия в лице ее государственных органов, отказав в проведении шествия и пикетирования, нарушила статью 11 (право на свободу мирных собраний), статьи 13 (право на эффективную судебную защиту) и 14 (запрет дискриминации) Европейской конвенции о защите прав человека. Официальное уведомление о проведении гей-шествия было подано в мэрию Москвы 15 мая 2006 года, 18 мая в проведении парада отказали. Решение властей было обжаловано в Тверском районном суде, который за сутки до шествия поддержал запрет. Организаторы шествия направили кассационную жалобу в Мосгорсуд, однако определением от 19 сентября он оставил решение районного суда без изменений. 13 ноября организаторы гей-парада обратились с надзорной жалобой в президиум Мосгорсуда, который 25 декабря постановил, что "состоявшиеся по делу судебные постановления сомнений в законности не вызывают". Как сообщает РИА Новости, 29 января мэр Москвы Юрий Лужков на 15-х Рождественских образовательных чтениях в Государственном Кремлевском дворце заявил, что не разрешит провести в столице гей-парад. "На чистое детское сознание такие вещи действуют как смертельный моральный яд", - считает Лужков. Он заявил о неприемлемости "пропаганды однополой любви", "богохульства под видом творчества и под прикрытием свободы слова", реабилитации фашизма.