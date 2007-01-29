«Вопли Видоплясова» собрали mp3-коллекцию

Легендарная украинская рок-группа «Вопли Видоплясова» выпустила антологию творчества в формате mp3 на собственном независимом лейбле «Краïна Мрiй». Это второе оригинальное издание лейбла после нового альбома «ВВ» «Були деньки». На два диска помимо номерных релизов вошли все официальные синглы, первый концертник «Або-або», а также ранее не издававшиеся материалы: эксклюзивный акустический альбом «Закустика», состоящий из вэвэшных и народных песен, которые «Вопли» записали в Париже в 1993 году, и старые варианты многих известных композиций. Дистрибьюцией издания в России занимается фирма «Союз». «Коллекция не уместилась на один диск, потому что мы собрали очень много раритетного материала; к тому же, хотелось, чтобы качество музыки было хорошим, - рассказывает лидер и вокалист «Воплей Видоплясова» Олег Скрипка. – Первый диск посвящен десятилетнему творчеству «ВВ» в классическом составе - с гитаристом Юрием Здоренко, а второй диск включает вещи периода нашего творчества с гитаристом Женей Рогачевским».