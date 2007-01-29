Раскрыта причина скандала в «Доме-2»

Мы уже писали о том, что в конце минувшего года реалити-шоу "Дом-2" покинул один из самых ярких участников Май Абрикосов. Говорили, будто основной причиной его изгнания стало неподобающее отношение к ведущим и конфликты с другими участниками. У рядовых же "домовцев" есть своя точка зрения на этот счет. Одна из участниц реалити-шоу Диана Ботова в недавнем интервью "Комсомольской правде" рассказала, что основной причиной скандала с изгнанием Абрикосова могло стать пьянство. "Нам нельзя, - говорит о спиртном Диана. - Только пиво для рекламы пьем". Зато для тех, кто в "Доме" пользуется привилегиями участников со стажем, все по-другому. "Старички часто бухают на выездах, - призналась Ботова. - Тусуются до шести утра, а на следующий день не могут встать с кровати. Подъем для всех - в час. Так было с Маем. Его сонное состояние достало Собчак, и его выгнали". Сама же Диана в "Доме-2" пока на хорошем счету. "Я дружу со всеми, кроме Рустама и Виктории Бони, - сказала девушка. - Боня всеми способами пытается привлечь к себе внимание и быть интересной. А еще она в привилегированном положении на проекте. Нам мобильниками пользоваться нельзя, а ей можно. Она может спокойно лазить в Интернете и читать про себя на форуме "Дома-2".