Икона для Гурцкой

Муж слепой певицы заказал для нее уникальную икону «Воскрешение». Муж Дианы Гурцкой Петр Кучеренко заказал для своей любимой икону для незрячих. Уникальный мастер-резчик Александр Лаптев взялся изготовить для певицы особую «выпуклую» икону. Александр - инвалид. У него ампутированы обе стопы. Свой дар, по его словам, он открыл в себе случайно. - При советской власти я и не думал ни о чем таком, - рассказывает «Твоему ДНЮ» Александр Владимирович. - А вот после того, как со мной случилась беда - отнялись ноги, моя жизнь перевернулась. В двадцатилетнем возрасте Лаптев уехал на Чукотку в поисках романтики. Работал старателем, валил лес. Однажды он отстал от группы своих товарищей и заблудился. Почти неделю он провел в тундре, прежде чем его нашли. Голодного, измученного парня врачам удалось спасти, однако ходить самостоятельно Александр мог с огромным трудом. Отмороженные ноги не слушались, и пришлось делать протезы. - Я вернулся в родной поселок Вахтан, - продолжает мастер. - Ничего лучше нашей земли Нижегородской нет! И с тех пор я делаю иконы и картины на библейские сюжеты. Господь забрал мои ноги, но взамен дал мне этот дар - резать своими руками иконы. Патриарх Со временем слава об удивительном мастере дошла до Москвы. Одну из своих икон с ликом святого Иоанна Кронштадтского Лаптев преподнес в дар Патриарху всея Руси Алексию Второму. - Однажды мне позвонил Юрий Шевчук, - говорит Александр Владимирович, - и попросил продать ему одну из икон. Я не мог ему отказать. Через некоторое время Юрий Юлианович приобрел у Лаптева икону Георгия Победоносца. В течение последних лет иконы мастера из глухой деревушки покупали многие известные люди. В том числе четыре иконы приобрела Администрация Президента России: две с ликами Серафима Саровского, одну с образом Богородицы и одну Христа Спасителя. - Интересовался иконами как-то и Андрей Макаревич, - вспоминает Лаптев. - Долго расспрашивал, приценивался, да так что-то и не приехал. Последний заказ на икону мастеру сделал супруг Дианы Гурцкой Петр Кучеренко. Гурцкая В последнее время дела у певицы идут не столь успешно, как раньше. На отборочном конкурсе «Евровидение», который проходил на днях в Минске, Диана уступила в финале совсем еще юному исполнителю Дмитрию Колдуну. Теперь Белоруссию на грядущем престижном европейском музыкальном форуме будет представлять именно он. Гурцкая сильно переживала из-за этого поражения, что не особо скрывала даже на концертной площадке. - Мне очень нравится Диана, - продолжает Александр Владимирович, - нравятся ее песни, ее голос. Когда мы общались с Петром, то решили - Диане обязательно нужно дома иметь такую икону. Специально для незрячих Лаптев делает иконы и картины выпуклыми. Для изготовления своих шедевров мастер использует липу. - Лак я готовлю сам, - говорит Александр Владимирович, - исключительно из растительных материалов. Работа над иконой «Воскрешение» займет от четырех до шести месяцев. Петр Кучеренко сам планирует приехать в далекую деревню, чтобы забрать ее. В среднем резные картины Лаптева стоят от 55 000 рублей за штуку.