Солистка «А Студио» Кэти спасла свое лицо

У солистки группы "А Студио" Кэти случилась крайне неприятная история по дороге в аэропорт Шереметьево, как стало известно NEWSmusic. Уже подъезжая на своем Nissan Murano к аэропорту, чтобы улететь на концерты в Алма-Ату, Кэти услышала над своей головой оглушительный хлопок. Она посмотрела вверх, и обнаружила, что стеклю люка иномарки разлетелось вдребезги. Поначалу Кэти подумала, что на стеклянный люк упал откуда-то камень. Певица остановилась, и осмотрела машину. Однако никаких следов механических повреждений на машине не обнаружила. - Нет-нет, никаких покушений на мою жизнь не было! - смеется теперь Кэти. - Скорее всего, стеклю люка просто выдержало навалившихся московских морозов и лопнуло. Я жива и здорова. Теперь певица собирается предъявить автосалону, который продал ей автомобиль с бракованным стеклом люка, материальную претензию. - А если бы стекло отлетело мне прямо в лицо? - обиженно говорит Кэти. Однако перед подачей иска в суд сначало Кэти надо получить российское гражданство. Сейчас процедура получения гражданства заканчивается, и уже через месяц Кэти рассчитывает держать в руках свой российский паспорт.