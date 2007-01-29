«Гости из будущего» снялись в фильме про приезжих

Ева Польна и Юрий Усачев из дуэта «Гости из будущего» решили сменить амплуа и выступили в роли актеров в фильме «Нулевой километр». В картине про судьбу приезжих из глубинки «гости» сыграли самих себя - музыкантов. - Нам не пришлось сильно перевоплощаться, - говорит "ТД" Ева. - Мы старались вести себя естественно, как обычно, чтобы передать зрителю обстановку музыкальной тусовки. Кино - это другая реальность, и нам эта реальность понравилась! Компанию новоиспеченным актерам составят такие звезды ТВ, как Константин Крюков, Федор Бондарчук и Андрей Малахов. Фильм выйдет на экраны в апреле этого года.