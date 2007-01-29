Тайский массаж вернул Панайотова к жизни

Для звёзд отечественной эстрады время зимних праздников обычно бывает напряжённым. Популярный певец Александр Панайотов безумно устал от огромного количества концертов, в которых участвовал в эти дни. Устроить себе отдых артисту удалось только недавно. Он отправился в Таиланд, чтобы по-настоящему расслабиться и восстановить силы для дальнейшей работы. - Отдых получился далеко не пассивный, - рассказывает Саша. – На пляже, конечно, удалось поваляться, но очень много времени я потратил на различные экскурсии. И не жалею об этом, потому что увидел прекрасные места. Первым делом певец отправился на легендарный остров под названием Пи-Пи Лей, где снимали известный фильм «Пляж». Там Саша насладился всеми прелестями экзотической природы. А потом посетил остров обезьян. Общение с приматами у артиста сложилось отлично: ему удалось покормить с рук этих шумных и смешных животных. Саша не обошёл стороной и традиционные тайские развлечения, которые, как известно, отличаются особой пикантностью и эротическим колоритом. - Я сходил на шоу трансвеститов, - признаётся певец. – Как ни странно, особого впечатления тайские мужчины в платьях на меня не произвели. Правда, сами платья и декорации были великолепные. А вот ребятам явно не хватало артистизма. Отсюда я сделал вывод, что российские трансвеститы гораздо оригинальнее и актёрских данных у них побольше. Ну и конечно в список обязательных процедур вошёл классический тайский массаж. Каждый день Саша проводил какое-то время с очаровательной массажисткой и остался доволен всеми сеансами. - Я вёл здоровый образ жизни на отдыхе, - говорит артист. – Никакого алкоголя и курения. Теперь чувствую в себе силы для дальнейших творческих успехов.