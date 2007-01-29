Анатолий Борсюк думает застраховать свой рабочий орган

Гости программы «Черное по белому» иногда будят в ведущем «1+1» Анатолии Борсюке странные мысли. Например, 30-го января в его студии появится председатель международной ассоциации Тату и пирсинга Виктор Карпенко по кличке «Босс». Собственно, именно так его и называл Анатолий Давыдович во время всей записи. Босс расскажет о последних тенденциях в моде татуировок и пирсинга, а также представит зрителям колоритного мастера Юрия Калмыковым, который просто является ходячим пособием для данного вида боди-арта. Кроме того, что Юрий с ног до головы покрыт татуировками, у его в ушах – дырки с медный рубль, вставленные в них кольца, а также отверстие в губе с закрывающейся пробкой… Для наглядной демонстрации прямо в студии девушке-активистке прокалывали язык. Как и в истории с 50-ю шприцами - куча крови. На вопрос Анатолию Борсюку, не предлагали ли ему проколоть что-либо, например – язык, ведущий искренне удивился: «Это мой рабочий орган! У некоторых мужчин, конечно, другие рабочие органы, но у меня – язык. Как же я могу позволить проколоть свой рабочий орган?! Я уже подумываю о том, что стоит его застраховать…»