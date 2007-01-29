2 февраля, Центр культуры и искусств Киево-Могилянской Академии (ул.Иллинская,9). Начало 20:00

Олег Скрипка и Международный этнический фестиваль «Країна мрій» приглашает на «Вечорниці» в стиле этно-диско. Череда вечеринок будет иметь характер абсолютно танцевальный, не отступая при этом от этнической идеи. Традиционно за режиссуру и музыкальное наполнение отвечает сам инициатор фестиваля «Країна мрій» Олег Скрипка. На этот раз он выступит в роли ди-джея и обещает заставить пуститься в пляс всех от мала до велика. В программе – живая музыка (группа «Очеретяний кіт») и Мастерская народных танцев. Впервые будут введены специальные тарифы и вход в зависимости от полноты этнического костюма. То есть, люди в «правильном» наряде зайдут бесплатно. 20 грн. – для тех, кто украсит себя элементами народного костюма, 80 грн. – для всех фанов фестиваля «Країна мрій», которые почему-то до сих пор так и не обзавелись фольклорными прикидами.