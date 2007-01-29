Модный прогноз от Chanel

Те, для кого лишь мимолетный взгляд на хрустальный бал Карла Лагерфельда сравним с путешествием в рай, будут приятно удивлены. Ведь Дом Chanel в лице Карла подготовил приятный сюрприз. Одержимых модой просьба сохранять спокойствие... Итак, Pre-Fall Collection – «Заглядывая в осень 2007». Презентация проходила в прошлом месяце в Монако. Гостей принимал старинный opera house IXX века. Основной тенденцией в коллекции является совмещение текстурных противоположностей. Дегазированные античные юбки из тюля совмещаются с простыми укороченными свитерами и водолазками. Шик блуз «femme fatale» спокойно сосуществует с широкими шелковыми брюками неожиданно синего цвета…Лагерфельд еще раз подчеркнул идею многослойности, которая сейчас переживает настоящий бум. Что ж, модное словосочетание следующей осени – zero-gravity chik - шик с отсутствием земного притяжение!