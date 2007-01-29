Стас Пьеха выспался в Италии

На днях известный исполнитель вернулся из Рима, куда ездил отдыхать в новогодние праздники. Сейчас, адаптируясь к Москве, артист прежде всего скучают по итальянской пище и здоровому сну, недостаток которого он испытывает в виду специфического рабочего графика. - Ночные выступления, гастрольные туры довели меня до вынужденной бессонницы и никак не способствовали правильному питанию, - признается Стас, - В Риме я вспомнил, что такое здоровый образ жизни, помноженный на душевный покой. Артист остановился в центре итальянской столицы, в пяти минутах ходьбы от «Испанских ступеней». Питался во французском ресторанчике De Paris – любимом заведении Феллини (из-за чего цены там были на порядок выше). И очень много гулял, поскольку, по его словам, это город, который поражает своим глобализмом, сочетающимся с уютными маленькими улочками. Каждый день артист находил для себя что-то новое. - Я с удивлением обнаружил, что мировая столица шоппинга меньше всего для этого годится, - рассуждает Пьеха, - В Риме нет ничего такого, чего не было бы в Москве, причем, разница в цене практически нулевая. Так что я не советую ездить в Рим за вещами, только за красотой. Единственное, что привез из Италии Стас – это часы «Зенит» и маленькие сувениры близким. А вот с флаконами жидких косметических и парфюмных средств он был вынужден распрощаться на таможне, так как, в целях профилактики терактов, к перевозу разрешена жидкость объемом не более 100 мл. Следующими пунктами путешествия для Стаса Пьехи будут Токио и Париж, куда он тоже отправится не ради шоппинга.