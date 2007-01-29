Дима Билан приступает к записи международного альбома

В последние две недели представители СМИ и поклонники очень активно интересовались возможным сотрудничеством между Димой Биланом и одним из ведущих мировых и самым актуальным на сегодняшний день саунд-продюсером Timbaland. Пресс-служба певца официально подтвердила NEWSmusic, что информация верна. 6 февраля в Лос-Анжелесе на студии «Record Plant» (где записывают свои альбомы Black Eyed Peas, Mary J BLIDGE, Ricky Martin и другие) Дима приступит к записи двух первых песен своего будущего международного альбома. Авторами и саунд-продюсерами являются Timbaland (Timothy Mosley) и Danjahandz (Nate Hills), чьим последним совместным успехом являются новые альбомы Justin Timberlake, Nelly Furtado и Pussycat Dolls. Два месяца назад западный менеджмент Димы Билана вступил в переговоры с продюсерами относительного возможного сотрудничества, и, ознакомившись с его музыкальным материалом, вокальными данными, а также историей успеха Димы в России и Европе, продюсеры дали свое согласие. Дима планирует записать с Timbaland и Danjahandz как минимум 4 песни. Несмотря на то, что Timbaland работает только с артистами, достигшими статуса super star в Америке, для Димы Билана будет сделано исключение. - Месяц мне предстоит провести в Америке, где я не только дам сольные концерты, но и приступлю к записи своего первого англоязычного альбома, - с улыбкой говорит NEWSmusic Дима Билан. - Настроение сейчас отличное, начинается новый этап моего творчества, который, я надеюсь, станет для меня удачным и многообещающим! Впереди много работы, но это только подбадривает, ведь я знаю точно: все невозможное - возможно! Напомним, что сейчас Дима Билан находится в США, где 27 января открыл в Нью-Йорке свое американское турне. 28 января прошел концерт Димы в Чикаго, 29 он вылетел в Майами, где у артиста будет редкая возможность отдохнуть у океана, а 31 января состоится концерт.