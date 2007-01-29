Мать не дала Малахову благословение

С Андреем Малаховым постоянно что-нибудь случается. То заболеет чем-то экзотическим, то напишет книгу о блондинках. Видимо название программы "Пусть говорят" плавно перетекло в жизненное кредо телеведущего. В последнее время никому не дают покоя невесты Малахова. Сначала все думали, что он обручится с бизнесвумен Мариной Кузьминой. Их роман очень долго и подробно освещался в прессе. Но, пара рассталась. Телеведущий не долго был один и в его жизни появилась новая пассия. В новогоднюю ночь телезрители увидели, как Малахов на всю страну отказывается жениться на Ксении Собчак. Светская львица в свадебном платье услышала от телеведущего знаменитое "Я на тебе никогда не женюсь". К сожалению, это был всего лишь номер одного из новогодних телеогоньков. До этого в невесты Андрея Малахова записывали совершенно другую блондинку - дизайнера Анну Бурмистрову. Девушку даже видели с обручальным кольцом на пальце, а телеведущий говорил о свадьбе. Но почему-то опять дело не дошло до свадьбы. Новогодние каникулы звезда телеэкрана Андрей Малахов провел родном городе Апатиты. Обычно ведущий свои визиты старается не афишировать и проводит почти все время дома, с мамой. И в этот раз праздничные дни не стали исключением. В наступившем, 2007-м году, Малахов приехал на родину со своей подругой Маргаритой. Мама Андрея - глубоко верующий человек, и он решил попросить родительского благословления для союза в буквальном смысле. Но, к сожалению влюбленных, мать Андрея своего благословления на брак не дала. Решение отложено до окончания поста, который соблюдает мама ведущего.