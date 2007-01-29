Работники «Интера» первыми поздравили своего шефа с 40-летним юбилеем. В 3 часа ночи и ультиматумом

Работники телеканала "Интер" состоянием на 11 часов собрались на седьмом этаже компании с ожиданием официального заявления руководства по поводу конфликта со снижением зарплат. По словам источников на канале, в 3 часа ночи представителю руководства была вручена петиция работников информационно-аналитической, технической, музыкальной и пресс-службы, принятую во время собрания вечером четверга. Участники протеста не знают окончательно подписан ли приказ о сокращении зарплат, или нет. Пока такой документ не вывешен на доске объявлений. По словам источника, работники канала "настроены идти до конца", но без срыва производственного процесса, пишет Украинская правда. Утром пятницы программы в эфир "Интера" выходят без перебоя. По словам источника, 26 января председателю правления Сергею Созановскому исполняется 40 лет.