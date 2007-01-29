Стоцкая стала жертвой московских пробок

На ее любимый мюзикл, прошедший на днях, героиня скандальных хроник опоздала на час, из-за чего ей пришлось объяснять охранникам, что «звезда может пройти внутрь в любое время после начала сеанса». Непреклонные секьюрити долго разъясняли автолюбительнице, что это невозможно из-за технических требований представления, а кроме того, в зале беспросветно темно, пишет газета «Твой день». Сжалились над Стоцкой лишь из-за того, что певица приехала «окультуриваться» вместе с мамой. Для пожилой женщины с ее непунктуальной дочкой сделали исключение.