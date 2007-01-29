Джазовые журналисты опубликуют список лучших

Список из 10 лучших джазовых альбомов 2006 года будет опубликован в течение февраля на сайте Ассоциации джазовых журналистов (JJA) www.jazzhouse.org. Отбором лучших альбомов занимались 34 американских и канадских джазовых журналиста. Ассоциация Jazz Journalists Association существует с 1996 года. Это – международная, некоммерческая организация, представляющая писателей, фотографов, журналистов, издателей и других медиа-профессионалов, занимающихся пропагандой джаза и смежных музыкальных жанров. Источник: www.specialradio.ru.