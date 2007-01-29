Выдвинутый по 8 номинациям фильм «Остров» получил 6 «Золотых орлов»

Выдвинутая по восьми номинациям картина режиссера Павла Лунгина "Остров" получила шесть "Золотых орлов". Юбилейная, 5-я по счету, церемония объявления лауреатов и вручения премий состоялась в субботу вечером, 27 января, на киностудии "Мосфильм", - передает "Газета.Ru". Фильм "Остров"получил "Золотого орла" в главной номинации - "Лучший игровой фильм". Также премиями награжден сам Лунгин - за лучшую режиссерскую работу; Дмитрий Соболев - за лучший сценарий; за лучшую мужскую роль - Петр Мамонов, за лучшую мужскую роль второго плана - Виктор Сухоруков, за лучшую операторскую работу - Андрей Жегалов (посмертно). Жегалов скоропостижно скончался от обширного инфаркта на 43 году жизни 25 января - за два дня до церемонии вручения "Золотых орлов". Картина "Остров" рассказывает о святом старце Анатолии, который проживает на острове на севере России (середина 70-х годов), исцеляет людей и каждый день молит Господа о прощении страшного греха - убийства. Во время Великой Отечественной войны баржу, на которой он с товарищем перевозил уголь, захватывает немецкий сторожевой корабль. Анатолий совершает подлый поступок - расстреливает по приказу немцев друга Тихона. Фашисты взрывают баржу, а Анатолия подбирают монахи, проживающие на острове.