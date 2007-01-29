Борис Краснов: Я - один из немногих, кто спорит с Аллой Пугачевой!

Ведущий российский сценограф Борис Краснов отметил свой день рождения, совместив его с неожиданным для многих выпуском собственной книги под названием «Тот самый Краснов». Поздравить главного шоу-сценографа в «Форум-Холл» пришли Филипп Киркоров, Тамара Гвердцители, Иосиф Кобзон, Михаил Танич, Валерий Сюткин, Александр Домогаров, Владимир Вишневский, Анатолий Днепров и другие звезды шоу-бизнеса и просто бизнеса. «Хорошее шоу – это оргазм. И у этого оргазма должен быть свой режиссер, - пишет Борис Краснов в своей книге. – Вот я сам себе режиссер. Кстати говоря, ни разу не сделал сценографию к готовому, уже кем-то написанному, сценарию. Беру диск певца, слушаю и одновременно сочиняю историю – все, что будет происходить на сцене». Целую историю развернул Борис Краснов на просторной сцене «Форум-Холла» и для самого себя. На сцене сменялись люди, искренне признававшие за ним право первого среди постановщиков и первого среди сценографов. Иосиф Кобзон говорил так: «Борис Краснов всегда не стоит на месте. Он мечется вперед-назад, он двигается, он живет сценой!» Из-за болезни не смогла приехать приглашенная Алла Пугачева. Без нее сиротливо в одиночестве прогуливался Филипп Киркоров, рассказывая всем встречным о своей песне для Дмитрия Колдуна и о грандиозных планах, связанных с «Евровидением-2007»: - Конечно, я приеду на Евровидение! Но как я приеду! Я не просто гость, это не мой уровень. Я приеду как самый почетный гость! Филипп не дождался ни чудесного выздоровления Аллы Борисовны, ни появления своего любимца Прохора Шаляпина. Поздравив Краснова с выпуском книги, он уехал на презентацию гламурного фотографа. Кстати, Борис Краснов замечает в своей книге про Аллу Пугачеву: «Думаю, я – один из немногих, кто рискует с ней спорить». Целую главу книги Краснов посвятил Примадонне. Он не боится даже покритиковать ее работу режиссера-постановщика: «Алла думает, что режиссирует, но на самом деле лишь демонстрирует, как за два дня надо сделать из других людей себя. А так не бывает. Просто она не хочет себе в этом признаться. Она не капризна, нет. Но, в конце концов, решает все по-своему. И совершенно необязательно, что то, о чем ты с ней договорился накануне, произойдет. Но я навсегда исключил ее из списка людей, на которых могу обижаться. Она – Алла!» На сцене Краснов устроил целую феерию из причудливых движений водяных струй, лазерного шоу и эксклюзивного пиротехнического шоу. Такое по прежнему под силу лишь одному мастеру. Которого зовут «Тот самый Краснов».