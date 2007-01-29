Певцов заставят петь без фонограммы

В Московской городской Думе собираются принять постановление, ограничивающее право музыкантов использовать фонограмму. С тех, кто станет заявлять живые выступления и петь «под фанеру», собираются брать штраф. Недавно деятели шоу-бизнеса и политики совместно обсудили этот закон. Пришли к выводу, что документ еще далек от совершенства. У каждого артиста сложилось собственное мнение по поводу закона о фонограммах. «Как вы думаете, много людей бросили курить после того, как на пачках появилось устрашающее «Минздрав предупреждает»? – задает риторический вопрос певец Борис Моисеев в интервью «Новым известиям». - Уверен, ни одного. Сравнение, может, немного натянутое, но я говорю о том, что человек, который идет, допустим, на мой концерт, прекрасно знает, что я пою под фонограмму. То, что у Бори Моисеева нет голоса, – известный факт, но я артист, заслуженный артист Российской Федерации, между прочим. Люди идут смотреть мое шоу, и я их не обманываю, я дарю им свое творчество, свою энергию. Конечно, если в консерватории начнут петь арии под фонограмму, то это будет провал, потому что туда ходят, чтобы слушать голос. На популярного же исполнителя идут, чтобы увидеть шоу, феерию, праздник, это же шоу-бизнес! Ну, подпишут все внизу восьмым шрифтом – «используется фонограмма», ну и дальше что? Лично я совершенно не переживаю по этому поводу, эта мера мало что изменит». "Люди идут смотреть мое шоу, и я их не обманываю, я дарю им свое творчество, свою энергию". Иосиф Пригожин считает, что с фонограммами бороться необходимо. И что новый закон необходим: «Я за чистоту жанра. Образование для того и дается, чтобы профессионалам была дорога. Я поддерживаю этот закон. Хотите петь под фонограмму – пойте, но людей не дурачьте, напишите: «Поем под фонограмму». Но несправедливость заключается в другом: одни выкладываются и поют, причем некоторым потом и врачей приходится вызывать, потому что голосовые связки – инструмент тонкий, а другие просто выходят на сцену». Есть и мнение, что бороться с фонограммами – пустое, бессмысленное занятие. «Честно говоря, думаю, что борьба с фонограммой бесперспективна, потому что затрагивает карманы продюсеров, - говорит Армен Григорян. - Любому музыканту проще ездить на гастроли с магнитофоном и делать кассу за счет фонограммы. И на этом построен практически весь наш шоу-бизнес. Поэтому борьба безнадежна, так же, как и с пиратством. Конечно, на каждой афише стоит писать, что концерт будет проходить под фонограмму».