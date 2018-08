Знаменитости открещиваются от мехов

На днях американская певица Гвен Стефани сделала официальное заявление о том, что сама не носит, и тем более не использует для пошива одежды своей именной линии натуральный мех. Это произошло после того, как сторонники меховой индустрии назвали ее имя среди звезд – любителей меха, сообщает агентство Intermedia. Стефани и организация People For The Ethical Treatment Of Animals были завалены письмами возмущенных поклонников и сторонников этического отношения к животным. В PETA, где знали, что это неправда, тоже встали на зашиту певицы и опубликовали свое опровержение, в котором, в частности, говорится: «Мы хорошо знаем Стефани. Она – сострадательный человек, поэтому не носит меха и не использует его в оформлении одежды своей линии». Зато американский рэппер Джей-Зед, бойфренд Бейонс Ноулс, попался на вранье. Его обвинили в использовании для создания моделей своей линии одежды собачьего меха, который он выдавал за искусственный. Представители организации Humane Society Of The United States провели исследование одной из курток лейбла музыканта Rocawear и обнаружили, что для ее пошива использовался мех собак. Об этом организация информировала представителей лейбла еще неделю назад, но так и не получила никакого ответа. И до сих пор куртка от Джея-Зеда стоимостью $265, сделанная с использованием собачьего меха, выставлена на сайте Rocawear в качестве «визитной карточки» новой коллекции. Зато его очаровательная подруга Бейонс получила шанс сделать хорошую карьеру в области фэшн-индустрии. Джей-Зед предложил ей придумать новую экипировку для девушек из группы поддержки его баскетбольной команды. Дело в том, что рэппер – один из владельцев команды NBA New Jersey Nets. А Бейонс и ее мать Тина как раз недавно открыли собственную линию одежды House Of Dereon. Они приняли предложение и уже приступили к работе, так что в новом сезоне девушки из группы поддержки будут одеты по последнему слову моды.