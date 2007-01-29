Майкл Джексон продает себя японцам

Поиздержавшийся на судебных исках и разводах, преследуемый за педофилию и сексуальные домогательства, изуродованный серией операций по облагораживанию собственной внешности поп-идол восьмидесятых годов прошлого века Майкл Джексон собирается провести закрытую вечеринку в Японии Мистер Джексон решил, что бесплатно даже самым избранным японцам не дозволено любоваться неоднократно прооперированными прелестями певца и ввел билетную систему. Всего на вечер будет продано двести двадцать билетов, цена каждого из которых более трех тысяч долларов. За свои кровные тысячам приглашенных будет предоставлена возможность поесть, получить звездный автограф, фотографию на память, а если повезет, то Майкл пообщается с гостем, не более минуты, но все же сам лично. Те, чей заработок не позволяет выложить многотысячную сумму за минуту в обществе столь одиозной личности смогут всего за сто двадцать пять баксов постоять в толпе недалеко от поп-звезды. По некоторым сведениям мистер Джексон отчаянно пытается собрать необходимые ему денежные средства. Его финансовые затруднения известны давно. Долги певца, по самым скромным подсчетам, составляют триста миллионов долларов США.