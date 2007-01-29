«Отступники» лидируют в Оскар-опросе

Церемония вручения наград Американской киноакадемии состоится 25 февраля, а пока солидные издания зондируют мнение общественности. По результатам опроса, проведенным авторитетным журналом "Enquirer", в номинации "Лучший фильм" читатели издания предпочли бы увидеть "Отступников" Мартина Скорсезе. "Мы получили более 500 онлайн-отзывов на вопрос по поводу того, кому должна достаться золотая статуэтка на церемонии 25 февраля, - сообщает Enquirer, - и доводим до Вас результаты опроса". Итак: Номинация "Лучший фильм". Здесь лидируют "Отступники" со 186 голосами – 34% от общего числа. Затем следует "Маленькая мисс Счастье" (112), "Вавилон" (93), "Письма с Иводзимы" (85) и "Королева" (74). В номинации "Лучшая актриса" властвует Хелен Мирен с 233 голосами. С большим отрывом за ней следуют Мерил Стрип (169), Пенелопа Крус (72), Кейт Уинслет (41) и Джуди Денч (28). Титул "Лучшего актера" должен получить Уилл Смит (225 голосов) или Форест Уитакер (195). Леонардо ди Каприо набрал 107 голосов, Питер О'Тул - 39, а вот Райану Гослингу не удалось набрать и полудюжины голосов. В номинации "Лучшая актриса второго плана" безоговорочно лидирует Дженнифер Хадсон с рекордным количеством голосов – 358. Практически такие же шансы, по мнению читателей "Enquirer" и у ее коллеги по фильму "Девушки мечты" Эдди Мерфи. 278 человек проголосовали за его победу в номинации "Лучший актер второго плана". И наконец, Мартин Скорсезе должен все-таки получить вожделенную статуэтку в номинации "Лучший режиссер", считают 271 читателей. 176 голосов поданы за очередной триумф Клинта Иствуда. У Алехандро Гонсалеса Иньяриту – 35 голосов, у Стивена Фрирса – 33, у Пола Гринграсса – 31. Напоследок издание отмечает, что многие читатели выразили недовольство тем, что фильм "Девушки мечты" не попал в число претендентов номинации "Лучший фильм", некоторые же серьезно возмущены отсутствием в данной номинации такой ленты как "Борат".