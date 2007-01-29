У Дубцовой проблемы с сыном

Победительница "Фабрики звезд-4" Ирина Дубцова, по слухам, столкнулась с серьезными семейными проблемами. Маленький сын певицы Артем остался практически без присмотра, когда с ним перестали по очереди сидеть бабушки. Ирине и ее супругу, солисту группы Plazma Роману Черницыну, пришлось нанять няню. Если верить сплетникам, женщина оказалась непорядочной, и молодые родители якобы на пороге грандиозного судебного разбирательства. Ирина Дубцова всегда заявляла о том, что не доверит своего ребенка чужому человеку, и одна мысль о няне приводит ее в ужас. Поначалу за малышом по очереди ездили присматривать бабушки - Наталья Борисовна Дубцова и Алла Александровна Черницына. Однако в скором времени бабушки изрядно подустали от постоянных перелетов. А сама Ирина тоже не может уделить сыну достаточно внимания. Сейчас в разгаре запись ее нового альбома, который должен скоро выйти в свет. Тему пришлось привезти в Волгоград, где за ним присматривала мама Ирины. У бабушки малыш прожил всего месяц. Ирина и Роман не смогли долго терпеть разлуку с сыном и забрали его к себе. "Я ужасно боюсь нянек, и видимо поэтому меня преследуют неприятности в этом вопросе, - поделилась Ирина. - Ларису же нам посоветовали близкие знакомые, она прекрасная женщина, но в Волгограде у нее осталась семья, и, несмотря на уговоры, она пожила у нас всего пару месяцев, и мы снова остались без няни". После отъезда волгоградской няни Роме с Ирой все-таки пришлось обратиться в агентство по найму персонала, и им подобрали столичного профессионала с большим опытом работы. Но не прошло и пары месяцев, как в окружении певицы зашептались: Дубцова подает в суд на няню Артема пишет "КП-Волгоград". Якобы Ирина, обнаружив на теле сына синяки, упросила мужа тайно установить в квартире видеокамеру и стала свидетельницей, как няня бьет плачущего ребенка по щекам. Эта информация прошла даже по одному из центральных каналов, однако сама певица пока хранит молчание. "Это все досужие сплетни, - заявил нам папа Ирины Виктор Дубцов. - У Артема новая няня, и никаких скандалов в семье нет". Однако, по некоторым сведениям, няню все же отстранили от ребенка. Сйчас за внуком снова присматривает мама Ирины Наталья Борисовна. "Ирочка и Рома сразу после Нового года поехали отдыхать в Малайзию, - рассказала другая бабушка Артема Алла Александровна она. - Решили, что на время их отсутствия с Темочкой должен быть близкий человек. Кто будет присматривать за ребенком после их возвращения, пока непонятно. Ира очень рассудительный и скрытный человек, даже если у них и есть проблемы с няней сына, она не хочет выносить все это на всеобщее обсуждение".