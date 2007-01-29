Джордж Клуни и Пам Андерсон: новая пара?

Джордж Клуни (George Clooney) и Памела Андерсон (Pamela Anderson) возможно новая любовная пара Голливуда. Судя по свежим сообщениям медиа агентств, видели Джорджа и Пам в одном из ресторанов за романтическим ужином. Под конец вечера бывшая “Спасательница Малибу” переместилась Клуни на колени. Ещё в последние дни часто замечают звёзд за совместными прогулками. Однако официальнох подтверждений или опровержений нет ни от Клуни, ни от Андерсон. Один из знакомых актёров сказал: ” Джордж и Пам хотят, что бы это осталось между ними.”