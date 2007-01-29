Юля Савичева подрабатывает рекламой обуви

Впервые за свою 15-ти летнюю историю мировой лидер молодежной обувной индустрии компания Skechers выбрала для участия в своей рекламной кампании российскую звезду, которым стала певица Юля Савичева. В 2001 году началась рекламная кампания этой обуви с участием Бритни Спирс. Рекламным лицом марки в 2003-2004 году являлись суперзвезда НБА и "Лос-Анджелес Лейкерс" Rick Fox и популярный киноактер Robert Downey. В сентябре 2003 года вступил в силу контракт с суперзвездой мировой поп-музыки Кристиной Агилерой. Для российского региона с 10 января 2007 года рекламным лицом становится Юля Савичева. Основой рекламной кампании станут фото-образы певицы в обуви Skechers. К размещению планируются рекламные материалы в магазинах, прессе, Интернете и метрополитене. “Я люблю все молодежное и спортивное, а потому согласилась на это предложение достаточно быстро, – говорит Савичева. – Приятно рекламировать то, что нравится самой“.