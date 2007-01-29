Сердце Кайли Миноуг разбито

Возлюбленный Кайли Миноуг Оливье Мартинес снова взялся за старое. Недолго продолжался период лояльности к австралийской поп-диве, Кайли Миноуг (Kylie Minogue) . Стоило только Кайли стать на ноги после тяжелой болезни (у певицы был диагностирован рак груди), как пресса тут же начала атаковать ее. Так, в ряде изданий появились провокационные фотографии Оливье Мартинеса (Olivier Martinez) , возлюбленного певицы. В то время, как Кайли находилась в концертном туре по Австралии, он весело проводил время в Париже вместе с израильской моделью Сараи Живати (Sarai Givati). Пара провела более полутора часа в одном из отелей. Тогда же журналисты отметили, что никто не видел звездную парочку Кайли/Оливье вместе вот уже 2 месяца. Чуть позже, в пятницу 26 января вечером все тот же Оливье Мартинес был замечен в компании молодой актрисы, Мишель Родригес (Michelle Rodriguez). Пара, пообедав в ресторане, поспешила уединится в отеле. И только лишь утром Мишель покинула номер. Оливье однажды был сфотографирован целующимся с Мишель два года назад, однако позже отрицал какие-либо отношения с молодой актрисой. Источник приближенный к Кайли Миноуг рассказал, что австралийская певица пребывает в подавленном состоянии из-за распространившихся слухов про новые похождения Оливье. "Их взгляды неумолимо расходятся. Оливье хочет, чтобы Кайли максимально уделяла ему время. Она же хочет, чтобы Мартинес был благосклоннее к ее свободному времени. Они не слышат друг друга. Певица уже рассматривала вопрос завершения их отношений около месяца назад," - сказал источник. В мае прошлого года у 37-летней певицы нашли рак груди. Вскоре после этого ей была сделана операция. В декабре прошлого года Кайли Миноуг завершила химиотерапию. Все это время, по словам самой Кайли, Оливье был рядом и поддерживал ее, как мог.